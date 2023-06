Kospi gibt zweiten Handelstag in Folge nach

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Donnerstag den zweiten Handelstag in Folge nachgegeben.Der Kospi verlor 0,4 Prozent auf 2.608,54 Zähler. Die Anleger würden die erste Zinspause der US-Notenbank seit einem Jahr und Signale für einen wahrscheinlichen weiteren Zinsanstieg verdauen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Unter den Anlegern gebe es zunehmend die Einschätzung, dass die Chancen für eine Zinssenkung in diesem Jahr gering seien, wurde Kim Young-hwan von NH Investment & Securities von Yonhap zitiert.