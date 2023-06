Nordkorea feuert ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Dies teilte der südkoreanische Generalstab mit.Das Militär sei dabei, den Typ der Rakete sowie deren Reichweite zu ermitteln.Vor 63 Tagen, am 13. April, hatte das Land seine ballistische Interkontinentalrakete neuen Typs Hwasong-18 erprobt.Am 31. Mai schoss der Norden zudem eine Rakete in Richtung Westmeer ab, die nach nordkoreanischen Angaben eine Trägerrakete gewesen sein soll. Diese sollte einen militärischen Aufklärungssatelliten in eine Umlaufbahn befördern, jedoch scheiterte der Versuch.