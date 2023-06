Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Japans und der USA verurteilen Nordkoreas Starts von Kurzstreckenraketen

Photo : YONHAP News

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas, Japans und der USA haben Nordkoreas Starts von Kurzstreckenraketen am Donnerstag verurteilt.Dies sei ein klarer Verstoß gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats gewesen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des südkoreanischen Sicherheitsberaters Cho Tae-yong und seiner Amtskollegen aus den USA und Japan, Jake Sullivan and Akiba Takeo, bei einem Treffen in Tokio.Die Starts demonstrierten die Gefahr von Nordkoreas unrechtmäßigen Atom- und Raketenprogrammen für die Region, Frieden und Sicherheit in der Welt und das internationale Nichtverbreitungsregime.Nordkoreas Handlungen würden die Notwendigkeit für alle Staaten hervorheben, relevante Resolutionen des Weltsicherheitsrats gewissenhaft umzusetzen, die darauf abzielten, Nordkorea vom Zugriff auf Technologien und Materialien für die Durchführung solcher Provokationen abzuhalten.Weiter heißt es in der Erklärung, dass die USA unmissverständlich ihr festes Sicherheitsversprechen gegenüber Japan und Südkorea bekräftigt hätten.Bei dem Treffen in Tokio sei über die Verstärkung der trilateralen Kooperation, darunter eine integrierte Abstimmung bei der Reaktion auf Feindseligkeiten Pjöngjangs, diskutiert worden, hieß es weiter.Nordkorea hatte am Donnerstag zwischen 19.25 und 19.37 Uhr zwei ballistische Kurzstreckenraketen vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus abgeschossen.