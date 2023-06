USA sanktionieren zwei Nordkoreaner wegen Beteiligung an Raketenprogramm

Photo : YONHAP News

Die USA haben Sanktionen gegen zwei Nordkoreaner beschlossen, die bei der Beschaffung von Ausrüstung und Materialien für das Raketenprogramm des Regimes geholfen haben sollen.Die Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums Office of Foreign Assets Control teilte am Donnerstag mit, dass Choe Chol-min und dessen Ehefrau Choe Un-jong, die in Peking lebten, neu auf die Sanktionsliste gesetzt worden seien.Choe Chol-min, ein Vertreter des Pekinger Büros der Zweiten Akademie für Naturwissenschaften (SANS) habe mit nordkoreanischen Beamten, die für den Waffenhandel zuständig seien, sowie Chinesen Materialien für Nordkoreas ballistische Raketen beschafft.SANS ist als staatliche Organisation in Nordkorea für die Forschung zum Programm für ballistische Raketen zuständig. Die Organisation selbst unterliegt bereits Sanktionen der USA und des Weltsicherheitsrats.Choe Un-jong soll eine Bestellung von Lagern mit doppeltem Verwendungszweck mit einem oder mehreren SANS-Vertretern koordiniert haben. Die Lager seien bei der Produktion von ballistischen Raketen verwendet worden.Nach Angaben des US-Finanzministeriums greife Nordkorea auf ein Netzwerk von Repräsentanten im Ausland zurück, darunter in China und Iran, um auf illegale Weise und in Verletzung von Resolutionen des Weltsicherheitsrats Materialien und Komponenten für den Bau ballistischer Raketen und anderer Waffen zu beschaffen.