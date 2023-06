Pentagon: Unterstaatssekretär spricht in Südkorea mit Kollegen über Stärkung erweiterter Abschreckung

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums hat jüngst Südkorea besucht und mit Kollegen über die erweiterte Abschreckung und die trilaterale Sicherheitskooperation mit Japan gesprochen.Das Pentagon gab in einer Pressemitteilung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, dass Colin Kahl, Unterstaatssekretär für Politik, an dem Tag nach produktiven Gesprächen mit der Regierung der Republik Korea und Besuchen vor Ort abgereist sei.Er sei mit Verteidigungsminister Lee Jong-sup, Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul und dem ersten stellvertretenden Direktor des Büros für nationale Sicherheit Kim Tae-hyo zusammengekommen, um das "eiserne Versprechen" der USA für das Bündnis zwischen Südkorea und den USA zu bekräftigen, hieß es.Nach weiteren Angaben konzentrierten sich die Gespräche auf die weitere Stärkung der Bemühungen um eine erweiterte Abschreckung durch die bevorstehende erste Sitzung der Nuclear Consultative Group (NCG), die Entwicklung der trilateralen Sicherheitskooperation mit Japan und den Umgang mit regionalen Sicherheitsbedenken durch die Koordinierung der Bemühungen um eine Sicherheitskooperation im indopazifischen Raum.Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden hatten in der beim Gipfel im April im Weißen Haus angenommenen Washingtoner Erklärung vereinbart, NCG, ein Gremium für nukleare Beratungen, ins Leben zu rufen. Die Gruppe wird bald zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommen.Außerdem wird in naher Zukunft ein trilateraler Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan in Washington stattfinden.