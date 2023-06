Wrackteil nordkoreanischer Trägerrakete geborgen

Photo : YONHAP News / Joint Chiefs of Staff

Das südkoreanische Militär hat ein Wrackteil der ins Westmeer gestürzten nordkoreanischen Trägerrakete Chollima-1 geborgen.Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass ein Teil der Trägerrakete gegen 20.50 Uhr am Donnerstagabend geborgen worden sei und zum Stützpunkt der Zweiten Flotte in Pyeongtaek gebracht werde.Das gelang 15 Tage nachdem das Militär am 31. Mai auf hoher See 200 Kilometer von der Insel Eocheong vor der Westküste ein Objekt gefunden hatte, das als Wrackteil der an dem Tag gestarteten Weltraumrakete Nordkoreas vermutet wird.Der Gegenstand ist zylindrisch und hat eine Länge von zwölf Metern und einen Durchmesser von zwei bis drei Metern. Das Militär geht davon aus, dass es sich um die zweite Stufe der Trägerrakete handelt.Das Militär will nach dem Transport nach Pyeongtaek eine gemeinsame Untersuchung mit den USA durchführen.Das Militär fügte hinzu, dass die Suche nach weiteren Trümmern fortgesetzt werde.