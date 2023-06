Nachfrage nach Salz in Südkorea steigt im Vorfeld der Ableitung von Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Immer mehr Menschen in Südkorea wollen sich noch vor dem Beginn der Ableitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer mit Salz-Vorräten eindecken.Das führt nun auch auf einem vom Nationalen Verband der Fischereigenossenschaften betriebenen Einkaufsportal zur Knappheit an Meersalz.Nach Angaben des Einkaufsportals am Freitag zählen sechs Meersalzprodukte zu den wöchentlichen Bestsellern, drei davon sind bereits ausverkauft.Laut der öffentlichen Handelsgesellschaft für Agrar- und Fischereiprodukte (aT) lag der Einzelhandelspreis für grobkörniges Salz am 14. Juni bei 12.649 Won (9,9 Dollar) für fünf Kilogramm. Das seien 60,8 Prozent mehr als der Durchschnitt in den letzten Jahren.Sollten das Transaktionsvolumen bei Meersalz und der Preis weiter steigen, will das Ministerium für Ozeane und Fischerei überprüfen, es nach dem Kauf durch die Regierung zu einem ermäßigten Preis in Umlauf zu bringen.