USA ordnen Südkorea hinsichtlich Menschenhandels erneut Kategorie 2 zu

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat in seinem jährlich erscheinenden Bericht zum Menschenhandel Südkorea das zweite Jahr in Folge in Kategorie 2 geführt.Die südkoreanische Regierung erfülle die Mindeststands in einigen Schlüsselbereichen nicht, obwohl ihre Bemühungen insgesamt zugenommen hätten, hieß es zur Begründung.Nordkorea zählt auch dieses Jahr zur schwächsten Kategorie 3.Den entsprechenden Länderbericht zum Menschenhandel 2023 veröffentlichte das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit).Das Ministerium hatte im letztjährigen Bericht Südkorea erstmals seit 20 Jahren von Kategorie 1 in Kategorie 2 heruntergestuft.