Rundfunkaufsicht kündigt Änderung der Methode zur Einkassierung von Rundfunkgebühren vorab an

Die Koreanische Kommunikationskommission (KCC), die Rundfunkaufsichtsbehörde des Landes, hat eine Revision der Durchführungsverordnung zum Rundfunkgesetz vorab angekündigt, mit der die Methode der Eintreibung der Rundfunkgebühren geändert werden soll.Sollte der Änderungsentwurf in Kraft treten, ist es für den öffentlich-rechtlichen Sender KBS unmöglich, die Rundfunkgebühren wie bisher zusammen mit den Stromrechnungen durch den öffentlichen Stromversorger KEPCO einziehen zu lassen.KBS rechnet mit großen Finanzierungsschwierigkeiten als Folge der Änderung.Institutionen, Organisationen oder Einzelpersonen können bis zum 26. Juni auf der Webseite für die Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung (opinion.lawmaking.go.kr) online ihre Meinung einreichen oder bei der KCC eine schriftliche Stellungnahme abgeben.Die KCC beschloss bei einer Plenarsitzung am Mittwoch, an der Änderung der Durchführungsverordnung zu arbeiten. Das erfolgte neun Tage, nachdem das Präsidialamt den zuständigen Behörden die Trennung der Rundfunkgebühren von den Stromrechnungen empfohlen hatte.Nach einer Debatte nahm die Kommission den Vorschlag mit zwei Fürstimmen und einer Gegenstimme an.