Premier ordnet gründliche Sicherheitsvorkehrungen für Jubiläumsfest von BTS an

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat angesichts eines Jubiläumsfests von BTS am Samstag in Seoul die zuständigen Behörden und lokale Verwaltungen angewiesen, gründliche Vorkehrungen wegen eines zu erwartenden Gedränges zu treffen.Eine Veranstaltung im Rahmen des Fests zum zehnten Jubiläum der beliebten K-Pop-Band findet am Samstag im Hanggang Park auf Yeouido in Seoul statt.Han forderte größtmögliche Bemühungen um die Sicherheit, weil ein Feuerwerk auf dem Programm stehe und Unfälle in der Menschenmenge zu befürchten seien, während viele Menschen spätabends auf Brücken und Straßen unterwegs sein würden.Er forderte, dafür zu sorgen, dass auch Ausländer mittels Sicherheitsdurchsagen und Hinweistafeln ausreichend informiert würden, weil viele ausländische Besucher zu erwarten seien.Han forderte das Innenministerium und das Kulturministerium auf, gemeinsam mit dem Landministerium, der Nationalen Polizeibehörde, der Nationalen Feuerwehrbehörde, der Stadtverwaltung von Seoul sowie den Veranstaltern dringende Sicherheitskontrollen vor der Veranstaltung durchzuführen.