Atom-U-Boot der USA läuft in Busan ein

Photo : YONHAP News

Die USS Michigan, ein nuklear angetriebenes U-Boot der US-Marine der Ohio-Klasse, das mit Marschflugkörpern ausgestattet ist (SSGN), ist erstmals seit fünf Jahren und acht Monaten in Südkorea eingetroffen.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte heute mit, dass die USS Michigan gegen 10 Uhr erstmals seit Oktober 2017 am Einsatzstützpunkt in Busan eingelaufen sei.Der Südkorea-Besuch des SSGN diene einer praktischen Umsetzung der Vereinbarung in der Washingtoner Erklärung vom April, die regelmäßige Sichtbarkeit der strategischen Ressourcen der USA zu verbessern, erklärte der Kommandeur der Flotte der Republik Korea, Kim Myung-soo.Die USS Michigan zählt zu den größten U-Booten der Welt.