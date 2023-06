Schüsse auf koreanischstämmiges Ehepaar in Seattle – Frau getötet

Photo : KBS News

Ein Ehepaar koreanischer Abstammung ist Opfer einer Schießerei in Seattle im US-Bundesstaat Washington geworden. Die Frau kam deswegen ums Leben.Nach Polizeiangaben am Donnerstag (Ortszeit) wurde auf das Ehepaar mit Nachnamen Kwon in dessen Dreißigern gegen 11 Uhr am Dienstag im Stadtteil Belltown in Seattle geschossen, als es in seinem Auto gesessen hatte.Der Frau, die im achten Schwangerschaftsmonat war, wurde in Kopf und Brust geschossen. Sie starb später im Krankenhaus. Auch das Baby konnte bei der Notfallgeburt nicht gerettet werden. Der Mann erlitt Schusswunden am Arm.Berichten zufolge näherte sich ein Mann dem Auto des Ehepaars, als es an einer Kreuzung stoppte. Er habe unvermittelt sechs Schüsse auf das Paar abgegeben. Er flüchtete gleich nach der Tat, konnte aber von der Polizei festgenommen werden.Der 30-jährige Verdächtige war 2017 in Illinois wegen des Gebrauchs einer tödlichen Waffe verurteilt worden und war bereits in psychiatrischer Behandlung gewesen.Die Polizei untersucht das Tatmotiv und auch, ob es sich um ein Hassverbrechen handelt.