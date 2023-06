Präsident Yoon bricht zu Besuchen in Frankreich und Vietnam auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am heutigen Montag zu Besuchen in Frankreich und Vietnam aufgebrochen.Dabei soll die Zusammenarbeit mit beiden Ländern und die Bewerbung der Stadt Busan für die Expo 2030 im Mittelpunkt stehen.Yoon wird am Dienstag in Paris an der 172. Versammlung des Weltausstellungsbüros (BIE) teilnehmen. In einer Rede auf Englisch wird er Werbung für Busan machen.Zuvor am selben Tag wird er zu einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen. Treffen mit in Frankreich lebenden Südkoreanern und die Teilnahme an Treffen zur Kooperation auf den Gebieten Innovation und Digitales sind während seines Aufenthalts in Frankreich ebenfalls geplant.Anschließend wird Yoon nach Vietnam aufbrechen. Während des dreitägigen Aufenthalts ab Donnerstag sind Gespräche mit Regierungsbeamten vorgesehen. Am Freitag will er mit Präsident Vo Van Thuong zusammenkommen. Auch den Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyễn Phú Trọng, wird er zu einem Gespräch treffen.Yoon wird auf seiner Auslandsreise von mehr als 200 Unternehmensvertretern begleitet. Es ist die bislang größte Entourage von Yoon seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als einem Jahr.