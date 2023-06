Präsident Yoon wird zur Unterstützung Busans Rede vor Weltausstellungsbüro halten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am Dienstag eine Rede vor dem Weltausstellungsbüro (BIE) in Paris halten.Das kündigte das Präsidialamt am Sonntag an. Es ist die letzte Möglichkeit, den Kandidaten vor den Mitgliedsländern vorzustellen, ehe im November der Austragungsort der Expo 2030 bekannt gegeben wird.Yoon wolle in der Rede auf Englisch den unbedingten Willen Südkoreas unterstreichen, die Weltexpo 2030 in Busan auszurichten.Vor Yoon wird auch der weltbekannte südkoreanische Sänger Psy die Werbetrommel für Busan rühren. Südkoreanische Gelehrte und Vertreter von Start-ups werden ebenfalls Reden halten, um für Busan zu werben.Neben Busan sind auch Riad und Rom aussichtsreiche Bewerber.