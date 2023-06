Special Olympics 2023 in Berlin eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Special Olympics World Games 2023 in Berlin sind am Samstag (Ortszeit) im Olympiastadion eröffnet worden.An der Eröffnungszeremonie nahmen etwa 7.000 Athleten aus 190 Nationen teil.150 südkoreanische Athleten marschierten ein, indem sie Fächer mit Taegeuk-Muster schwenkten.Die Special Olympics sind das weltgrößte Sportfestival für Menschen mit Entwicklungsstörungen.Während der achttägigen Weltspiele gehen die südkoreanischen Athleten in zwölf Sportarten, darunter Golf, Schwimmen, Basketball, Fußball, Volleyball und Leichtathletik, an den Start.