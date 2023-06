Seoul führt erstmals eingehende Untersuchung über Zwangsarbeit in Nordkorea durch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung führt erstmals bei nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea eine eingehende Untersuchung über die Zwangsarbeit in Nordkorea durch.Das dem Vereinigungsministerium unterstellte Zentrum für Aufzeichnungen über Menschenrechte in Nordkorea wird bis Ende dieses Jahres ein Projekt zur eingehenden Untersuchung und Forschung über die aktuelle Lage der Zwangsarbeit in Nordkorea durchführen.Hierfür sind Tiefeninterviews mit nordkoreanischen Flüchtlingen, die in den letzten fünf Jahren nach Südkorea eingereist sind, geplant, um die Realität der Zwangsarbeit in nordkoreanischen Haftanstalten und Organisationen zu ermitteln.Insbesondere werden Veränderungen bei der Zwangsarbeit seit der Machtübernahme durch Kim Jong-un untersucht.Die Regierung will die Ergebnisse ihrer ersten eingehenden Untersuchung über die Zwangsarbeit in Nordkorea nicht veröffentlichen, sondern als Grundlage für die Erstellung der Menschenrechtspolitik für Nordkorea nutzen.