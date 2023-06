Hitzewarnungen in vielen Regionen – bis zu 35 Grad

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist es auch heute sehr heiß. In einigen Gebieten werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet.Nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration (KMA) betrugen die Temperaturen vielerorts um 5 Uhr bereits über 20 Grad. In Seoul wurden 23,6 Grad gemessen, in Gwangju 21,4 und in Busan 21 Grad.Die Höchsttemperaturen sollen heute zwischen 24 und 35 Grad betragen.Für die Hauptstadtregion und Teile der Provinzen Gangwon und Jeolla wurde eine Hitzewarnung ausgegeben.Bereits am Sonntag war eine Hitzewarnung veröffentlicht worden. Dazu kommt es, wenn die gefühlten Temperaturen mehr als zwei Tage lang 33 Grad übersteigen.