Nordkorea bezeichnet misslungenen Satellitenstart als gravierendsten Defekt

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den fehlgeschlagenen Start eines militärischen Aufklärungssatelliten im Mai als schwersten Fehler bezeichnet.Nordkoreas Staatsmedien berichteten, dass die achte Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der regierenden Arbeiterpartei vom 16. bis 18. Juni in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un stattgefunden habe.Das Politbüro des Zentralkomitees teilte dabei mit, dass es Mängel gegeben habe, die nicht übersehen werden könnten. Der schwerwiegendste davon sei gewesen, dass am 31. Mai der Start des militärischen Aufklärungssatelliten, ein wichtiges strategisches Projekt in der Weltraumentwicklung, misslungen sei.Dabei wurden die Errungenschaften bei der Entwicklung verschiedener Waffensysteme, darunter Atomwaffen und Raketen, als ein großartiger Schritt an einem wichtigen Punkt für die Stärkung der nuklearen Kriegsabschreckung der Nation bewertet. Zudem wurde die Absicht deutlich gemacht, die Produktion von starken Atomwaffen zu steigern.