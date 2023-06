VAE-Präsident will Präsident Yoon 1.000 Olivenbäume schenken

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Muhammad bin Zayid Al Nahyan, will laut Berichten Präsident Yoon Suk Yeol 1.000 Olivenbäume schenken.Yoon erwäge für eine nachhaltige Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und den VAE, 1.000 Mandarinenbäume aus Jeju im Gegenzug in die VAE zu schicken.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte am Sonntag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch, dass die VAE der südkoreanischen Regierung angeboten hätten, Olivenbäume zu schenken. Diese würden nach dem Quarantäneverfahren entgegengenommen.Wie verlautete, habe Chaldun al-Mubarak, Vorsitzender der Exekutivbehörde von Abu Dhabi, die Absicht von Präsident Muhammad, Olivenbäume zu schenken, übermittelt.Laut Berichten wolle Yoon überprüfen, die Olivenbäume auf staatseigenem Land auf der südlichen Insel Jeju zu pflanzen, weil der Olivenbaum im Mittelmeergebiet beheimatet ist.