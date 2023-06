Samsung Electronics will KI für Produktdesign einsetzen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will künstliche Intelligenz (KI) für das Produktdesign einsetzen.Wie verlautete, habe das Unternehmen hierfür jüngst Designlabore in den USA und Frankreich gegründet.Nach Angaben des Unternehmens am Montag gab Federico Casalegno, Chef des Samsung Design Innovation Center (SDIC), beim jüngst von der Zeitung „Wall Street Journal“ veranstalteten „Future of Everything Festival“ den Plan bekannt.In einem Interview über die Wichtigkeit des Designs im KI-Zeitalter bei der Veranstaltung sagte Casalegno, Samsung setze ausgeklügelte Technologien von KI und maschinellem Lernen ein, um Designer zur vollen Ausschöpfung ihrer Kreativität zu befähigen. Er betrachte dies als die nächste Stufe der Zusammenarbeit zwischen Designern und Maschinen, bei der Designer durch die neuesten Tools befähigt würden, jedoch im Schöpfungsprozess weiterhin das Sagen hätten.Hierfür eröffnete Samsung Computational Design Labs in San Francisco und Paris. Ziel der Labore ist es, herkömmliche Designprozesse zu verbessern und intelligenter zu machen, indem KI, maschinelles Lernen und Rechnen (Computing) für die Produkt- und Erlebnis-Innovation eingesetzt werden.