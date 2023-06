Schiffsnachbauten von Joseon Tongsinsa durchfahren erstmals Koreastraße

Photo : YONHAP News

Nachbauten von Schiffen, mit denen diplomatische Delegationen von Joseon nach Japan, Joseon Tongsinsa, gefahren waren, werden erstmals die Koreastraße durchqueren.Das Nationale Forschungsinstitut für maritimes Kulturerbe Südkoreas teilte mit, am Samstag im Rathaus der japanischen Stadt Tsushima mit der Busan Kulturstiftung, der Stadt Tsushima und dem Ausschuss zur Förderung des Izuhara Port Festival eine Vereinbarung zur Teilnahme an dem Festival unterzeichnet zu haben.Das Izuhara Port Festival auf der japanischen Insel Tsushima findet seit 1964 statt. Bei dem Festival wurde seit 1980 die Prozession von Joseon Tongsinsa nachgestellt. An dem diesjährigen Festival am 5. und 6. August wird erstmals ein vom Nationalen Forschungsinstitut für maritimes Kulturerbe nachgebildetes Schiff für den Transport von Joseon Tongsinsa teilnehmen.Das Schiff wird damit erstmals seit der Fertigstellung im Jahr 2018 die Koreastraße, eine Meerenge zwischen der koreanischen Halbinsel und der japanischen Insel Kyushu, passieren. Das Schiff wiegt 149 Tonnen und ist 34,5 Meter lang, 9,3 Meter breit und fünf Meter hoch.