BTS Festa lockt 400.000 Besucher an

Die Hauptveranstaltung zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der K-Pop-Band BTS hat am Wochenende auf Yeouido in Seoul stattgefunden.Bandleader RM trat als DJ des Tages an dem Veranstaltungsort, Yeouido Hangang Park, auf, um Fans aus aller Welt zu begrüßen.Die Veranstalter und die Polizei schätzten die Zahl der Zuschauer auf Yeouido und in der Umgebung auf 400.000, darunter 120.000 Ausländer.Am Fluss Han gab es den ganzen Tag über eine Reihe von Events, mit denen die Aktivitäten von BTS in den letzten zehn Jahren gezeigt wurden. Am Abend fand ein 30-minütiges großes Feuerwerk statt.Im Internet wurde die Fankultur gelobt. Es hieß, dass die reife Fankultur stärker geglänzt habe als das Feuerwerk.In den sozialen Medien und verschiedenen Online-Gemeinschaften wurden Fotos von und Berichte über Aufräumaktionen nach dem Fest gepostet. Demnach hätten viele Menschen Abfälle an ihrem Standort aufgesammelt oder mitgenommen. Insbesondere wurde viel darüber berichtet, dass die Fangemeinde von BTS „ARMY“ bis spät in die Nacht beim Aufräumen geholfen habe.Das BTS Festa ist zwar damit zu Ende gegangen, aber wichtige Bauwerke in Seoul werden bis zum 25. Juni weiter in Lila erstrahlen.