Kultur Südkoreaner Hong gewinnt Cliburn International Junior Piano Competition

Der südkoreanische Pianist Hong Seok-young hat beim 2023 Cliburn International Junior Piano Competition den ersten Preis und den Publikumspreis gewonnen.



Bei der Finalrunde des Wettbewerbs am Samstag (Ortszeit) in der US-Stadt Dallas sei der 15-Jährige mit dem ersten Preis, dotiert mit einem Preisgeld von 15.000 Dollar, ausgezeichnet worden, teilte die Firma Mast Media mit.



Der zweite Preis ging an Wu Yifan (14) aus China, der dritte Preis an Jan Schulmeister (16) aus Tschechien.



Hong lernte an der Yewon School in Seoul, studiert derzeit Klavier an der New England Conservatory Preparatory School bei HaeSun Paik und besucht auch die Walnut Hill School for the Arts in den USA.



Der Cliburn International Junior Piano Competition and Festival wurde 2015 ins Leben gerufen und ist ein Schwesterwettbewerb des Van Cliburn International Piano Competition für junge Pianistinnen und Pianisten im Alter von 13 bis 17 Jahren. Der Wettbewerb findet alle vier Jahre statt.