Innerkoreanisches Seoul bezeichnet Ausbleiben von Rede von Kim Jong-un bei Sitzung der Arbeiterpartei als sehr ungewöhnlich

Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung ist es sehr ungewöhnlich, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei der von Freitag bis Sonntag abgehaltenen Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei keine Rede gehalten hat.



Es sei das erste Mal, dass über Kims Rede bei einem Plenum der Arbeiterpartei nicht berichtet worden sei, mit Ausnahme von einigen Plenarsitzungen, die sich mit einem Parteitag überlappt hätten, sagte der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, Koo Byung-sam, am Montag vor der Presse in Seoul. Die Situation selbst sei sehr ungewöhnlich.



Es sei schwer einzuschätzen, warum Kim keine Rede gehalten habe. Man vermute, dass es daran gelegen habe, dass der Satellitenstart fehlgeschlagen sei und es in vieler Hinsicht, darunter die Wirtschaft, kaum nennenswerte Erfolge gebe, fügte der Sprecher hinzu.



Als Hintergrund für den Wechsel des Direktors der Wirtschaftsabteilung als einzigen von den Abteilungsleitern des Zentralkomitees vermutete er, dass damit offenbar die Wichtigkeit des Wirtschaftsbereichs erneut betont worden sei. Der neue Direktor der Wirtschaftsabteilung, O Su-yong, habe viele wichtige Posten im Wirtschaftsbereich innegehabt. Man gehe davon aus, dass er angesichts der schlechten Wirtschaftsleistung wieder zum Leiter der Wirtschaftsabteilung ernannt worden sei.