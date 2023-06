Südkorea fällt im IMD-Ranking zur Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 28 zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea ist in einem internationalen Vergleich zur Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 28 zurückgefallen.Im Ranking des in der Schweiz beheimateten International Institute for Management Development (IMD) ging es für Südkorea im Vergleich von 64 Ländern um einen Platz nach unten.Untersucht werden jährlich die wirtschaftliche Stärke, die Infrastruktur sowie die Effizienz von Regierung und Unternehmen.Im Bereich der Wirtschaftsleistung konnte sich Südkorea um acht Plätze auf Platz 14 verbessern. Es ist die höchste Platzierung bislang für das Land.In der Kategorie Effizienz der Regierung ging es um zwei Plätze auf Rang 38 zurück. Grund hierfür sind offenbar das wachsende Haushaltsdefizit und die nationale Verschuldung.Im Bereich Infrastruktur wird Südkorea in dem Ländervergleich erneut an 16. Stelle geführt, bei der Effizienz der Unternehmen wurde wie auch im letzten Jahr Platz 33 erreicht.Unter den 27 Staaten mit mindestens 20 Millionen Einwohnern liegt Südkorea wie bereits im Vorjahr an neunter Stelle.Angeführt wird die Rangliste von Dänemark, dahinter folgen Irland und die Schweiz.