Yoon für Unterstützung von Busans Expo-Bewerbung in Frankreich eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag zu einem Besuch in Frankreich eingetroffen.Yoon und seine Entourage, darunter First Lady Kim Keon-hee, landeten gegen 17 Uhr auf dem Flughafen Paris Orly.Am Dienstag wird Yoon bei der 172. Generalversammlung des Weltausstellungsbüros (BIE) in einer Rede Werbung für Südkoreas Kandidaten für die Austragung der Expo 2030, die Stadt Busan, machen. Es ist die letzte BIE-Versammlung vor der Bekanntgabe der Gastgeberstadt im November.Auch der südkoreanische Sänger Psy sowie Gelehrte und Chefs von Start-ups wollen auf Englisch Reden halten, um die Anwesenden für Busan zu begeistern.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes wird Yoon am Dienstag im Élysée-Palast auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen. Dabei sollen die jeweiligen Indopazifik-Strategien und Beiträge zu Freiheit, Frieden und Wohlstand in der indopazifischen Region im Mittelpunkt stehen.Auch ein Gespräch mit in Frankreich lebenden Südkoreanern sowie Treffen zu den Themen Innovation und digitaler Sektor sind vorgesehen.Ab Donnerstag wird Yoon zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Vietnam sein. Unter anderem sind ein Gipfelgespräch mit Präsident Võ Văn Thưởng und ein Treffen mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyễn Phú Trọng, vorgesehen.