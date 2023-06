USA und Japan halten Übung mit Aegis-Zerstörern im Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten und Japan haben am Montag als Reaktion auf Nordkoreas Raketenstart am 15. Juni eine gemeinsame Übung mit Aegis-Zerstörern im Ostmeer Koreas abgehalten.Nach Angaben des Joint Staff Office Japans am Dienstag setzten die japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte den Aegis-Zerstörer JS Haguro und die US-Marine den Aegis-Zerstörer USS John Finn für die taktische Übung ein.Beide Länder hatten zuvor am 16. Juni im Ostmeer eine gemeinsame Übung durchgeführt, für die auch Kampfflugzeuge mobilisiert worden waren.