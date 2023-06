US-Außenminister Blinken bittet China um Einflussnahme auf Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat China dringend darum gebeten, für einen Stopp nordkoreanischer Provokationen seinen Einfluss geltend zu machen.Mit chinesischen Beamten habe er über Nordkoreas immer rücksichtsloser werdende Rhetorik gesprochen, sagte Blinken am Montag bei der Pressekonferenz in der US-Botschaft in Peking zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs.Die internationale Gemeinschaft habe ein Interesse daran, Nordkorea zu einem verantwortungsvollen Verhalten zu ermutigen, wonach es keine Raketen starten und zu einem Dialog zurückkehren sollte. Peking sei in einer einzigartigen Position, um Pjöngjang genau dazu zu bewegen.Blinken war am Sonntag zu einem offiziellen zweitägigen Besuch in der chinesischen Hauptstadt eingetroffen. Es war der erste Besuch eines US-amerikanischen Chefdiplomaten in China seit fünf Jahren.Blinken hatte seinen Amtskollegen Qin Gang und den obersten Außenpolitiker Wang Yi zu Gesprächen getroffen. Auch mit Präsident Xi Jinping kam er zusammen.