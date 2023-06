Kishida: Gipfel zwischen Südkorea, USA und Japan wird bald in USA stattfinden

Photo : YONHAP News

Laut dem japanischen Premierminister Fumio Kishida wird ein Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan in Kürze in den USA stattfinden.Die entsprechende Äußerung habe Kishida während einer Sitzung der Führungskräfte der Liberaldemokratischen Partei Japans am Montag gemacht, berichteten die Nachrichtenagentur Kyodo und der Sender NHK.Kishida sagte, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan in rasantem Tempo normalisierten. Er äußerte seine Bereitschaft, aggressiver auf das komplizierte Sicherheitsumfeld zu reagieren, indem Informationen im Einklang mit der engen Verbindung zwischen den drei Ländern ausgetauscht würden.Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und Kishida hatten am Rande des G7-Gipfels am 21. Mai im japanischen Hiroshima etwa zwei Minuten lang miteinander geredet. Damals hatte Biden die Absicht erklärt, Yoon und Kishida zu weiteren Gesprächen nach Washington einzuladen.