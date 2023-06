UN-Hochkommissar für Menschenrechte ruft Nordkorea zur Wiederöffnung auf

Photo : YONHAP News

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat gefordert, dass Nordkorea inmitten der weltweiten Aufhebung der Corona-Maßnahmen seine verschlossene Tür wieder öffnen sollte.Nordkorea habe sich selbst isoliert, sagte Türk auf der 53. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats am Montag (Ortszeit) in Genf.Seit 2017 habe es keinen Besuch des Sonderberichterstatters in dem Land mehr gegeben. Die Angebote des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) zur technischen Unterstützung seien nicht durchgesetzt worden, sagte er.Weil die Corona-Pandemie vorbei sei, hoffe er, dass sich Nordkorea wieder öffne und die Möglichkeit habe, sich am UN-Menschenrechtssystem zu beteiligen, hieß es.Nordkorea hat seit Anfang 2020 aufgrund der Corona-Pandemie seine Grenzen dichtgemacht. Als dessen Folge können UN-Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), das Kinderhilfswerk UNICEF und das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) keine Aktivitäten in dem Land durchführen.