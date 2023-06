Yoon bittet Koreaner in Frankreich um Unterstützung von Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Koreaner in Frankreich gebeten, die Bemühungen um die Austragung der Expo 2030 in Busan zu unterstützen.Die Bitte unterbreitete Yoon am Montag (Ortszeit) während eines Abendessens mit einer Gruppe von in Frankreich lebenden Koreanern in Paris.Die Weltausstellung in Busan werde als Lösungsplattform für die Reaktion auf die komplexen Krisen der Menschheit dienen und zu einem Ort der Gelegenheiten für die Bürger der Welt und die zukünftigen Generationen werden, sagte er.Yoon verwies auch auf die im Mai gegründete Behörde für Auslandskoreaner und sagte, dass sie ein „starker Zaun“ für die Auslandskoreaner sein werde. Er bat zugleich die Auslandskoreaner um eine kostbare Rolle für die Entwicklung des Heimatlandes.