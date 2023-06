Terra-Gründer Kwon in Montenegro zu vier Monaten Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs, ist in Montenegro wegen des Vorwurfs der Verwendung eines gefälschten Passes zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden.Das berichteten lokale Medien am Montag (Ortszeit).Kwon, Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährung Terra/Luna, habe die Vorwürfe gegen ihn eingeräumt.Kwon war am 23. März festgenommen worden, als er am Flughafen der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica mit einem gefälschten Pass von Costa Rica einen Charterflug nach Dubai hatte antreten wollen. Danach war er wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung vor Gericht gestellt worden.Es ist unklar, wann Kwon nach Südkorea überführt werden kann. Der Grund ist, dass gegen ihn wegen des Verdachts ermittelt wird, illegale politische Spenden an einen einflussreichen Oppositionspolitiker in Montenegro getätigt zu haben.Südkorea und die USA hatten die Auslieferung von Kwon beantragt.