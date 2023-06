Co-CEO von Netflix besucht Südkorea für Diskussion über Investitionspläne

Photo : YONHAP News

Der Co-CEO von Netflix, Ted Sarandos, besucht Südkorea, um mit Vertretern der Regierung und der Branche über Investitionspläne zu sprechen.Netflix Korea teilte mit, dass Sarandos heute zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet werde.Sein Südkorea-Besuch wird als Folgemaßnahme der Ankündigung des globalen Streamingdiensts während des USA-Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol im April betrachtet, 2,5 Milliarden Dollar in koreanische Inhalte zu investieren.Sarandos hatte zuletzt 2016 Südkorea besucht.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob er sich während des Aufenthalts in Südkorea zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit Netflix, darunter ein Rechtsstreit um die Netznutzungsgebühr und die Bezahlung für das Konten-Sharing außerhalb des eigenen Haushalts, äußern wird.