Chef der Regierungspartei präsentiert Vorschläge zur Parlamentsreform

Photo : YONHAP News

Kim Gi-hyeon, Vorsitzender der Partei Macht des Volks (PPP), hat einen Drei-Punkte-Plan zur Reform der Nationalversammlung präsentiert.In seiner ersten Rede als Parteichef vor dem Parlament seit dem Amtsantritt im März kündigte Kim heute an, die Reduzierung der Zahl der Parlamentsmandate um zehn Prozent, den Grundsatz „Ohne Arbeit kein Lohn“ und die Abschaffung der Immunität anzustreben.Er schlage der Opposition ein gemeinsames Versprechen für die drei politischen Erneuerungen vor, sagte Kim in der Rede.Kim kritisierte dabei die Rede von Lee Jae-myung, Chef der Minjoo-Partei Koreas, am Montag vor dem Parlament als langatmige Sophisterei, mit der er schwer einverstanden sein könne. Er sagte dann, er warte auf die Normalisierung der Minjoo-Partei.Kim versprach auch, dass er und die PPP vor anderen in sich gehen und sich ändern würden.Außerdem betonte er, die Politik der Regierung zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft zu unterstützen, darunter die Einführung von Fiskalregeln, eine maßgeschneiderte Wohlfahrt, Renten- und Bildungsreformen.