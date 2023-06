Südkorea will Drohnen-Einsatzkommando im September gründen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will ein Drohnen-Einsatzkommando im September gründen.Seine Aufgabe wird vor allem in Drohneneinsätzen gegen Nordkorea liegen.Die Verordnung hierfür, die im April vorab angekündigt worden war, wurde auf einer Kabinettssitzung am heutigen Dienstag verabschiedet.Sollte das Kommando eingerichtet werden, werde es mittels Drohnen defensive und offensive Missionen durchführen, darunter Überwachung und Aufklärung, Schläge und elektromagnetische Kriegführung, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeon Ha-kyu, heute vor der Presse.Angesichts der Meinung, dass das Schicken südkoreanischer Drohnen in den Norden als Reaktion auf nordkoreanische Drohnen gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen könnte, bat er, dies als Recht auf Selbstverteidigung zu deuten.Das UN-Kommando hatte angesichts der Infiltration nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum Ende letzten Jahres festgestellt, dass die nordkoreanische Armee den Waffenstillstand verletzt habe (committed a violation). Zu dem Eintritt südkoreanischer Drohnen als Reaktion in den nordkoreanischen Luftraum hatte es geheißen, dass dies als Verletzung des Waffenstillstands angesehen werde (constitutes a violation).