Seoul vermutet hinter Rückkehr von Kim Yong-chol ins Politbüro Absicht für Stärkung der Reaktion gegenüber Südkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung vermutet hinter der Rückkehr von Kim Yong-chol, Ex-Leiter der Einheitsfront-Abteilung der nordkoreanischen Arbeiterpartei, in deren Politbüro die Absicht, die Reaktion in Angelegenheiten mit Südkorea zu verstärken.Entsprechendes äußerte ein Beamter des Vereinigungsministeriums heute gegenüber Reportern und begründete dies damit, dass Kim als Experte für innerkoreanische Gespräche oder die Beziehungen zu Südkorea betrachtet werden könne. Kim hatte früher bei innerkoreanischen Gesprächen und Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA eine führende Rolle gespielt.Angesichts der Frage, ob es sich um eine Reaktion auf Ebene einer Offensive und nicht eines Dialogs handele, teilte er die Vermutung mit, dass Kim zurückgekommen sei, weil es einen anderen Bedarf oder eine Nachfrage gebe, was ihn von jemandem unterscheide, der sich in den innerkoreanischen Beziehungen nicht auskenne.