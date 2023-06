Regierung will vor Sommerferien Radioaktivität an Badestränden messen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will im Vorfeld der Urlaubssaison im Sommer ihre Prüfungen auf Radioaktivität verschärfen.Fischereiminister Song Sang-keun kündigte heute an, an 20 repräsentativen Badestränden im Lande noch vor deren Öffnung dringende Untersuchungen auf Radioaktivität durchzuführen.Er fügte hinzu, auch nach dem Beginn der Ableitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima an repräsentativen Stränden wöchentlich eine Radioaktivitätsanalyse durchzuführen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.Künftig sollen zudem Prüfungen von Fischereierzeugnissen auf Radioaktivität noch vor deren Vertrieb abgeschlossen sein.Die Regierung teilte außerdem mit, die Zahl der Orte in Küstengewässern, an denen die Radioaktivität gemessen wird, von 92 auf 200 zu steigern und das Zeitintervall der Bekanntmachung der Ergebnisse zu verkürzen. Künftig sollen sie ein- bis zweimal im Monat bekannt gemacht werden, statt alle zwei oder sechs Monate wie bisher.