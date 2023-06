Börse in Seoul gibt zweiten Handelstag in Folge nach

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge nachgegeben.Der Kospi verlor 0,18 Prozent auf 2.604,91 Zähler.Grund für den Rückgang sei die Zinssenkung in China gewesen, die schwächer als erwartet ausgefallen sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Märkte hätten darauf geblickt, ob Peking mit frischen Stimuli für den Konsum aufwarten würde. Dies habe einen Einfluss auf koreanische Aktien in Sektoren wie Verteidigung, Maschinen, Stahl und Chemie, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.