Präsident Yoon verspricht in Rede vor Weltausstellungsbüro beste Expo aller Zeiten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in seiner Rede vor dem Weltausstellungsbüro (BIE) in Paris versprochen, dass Busan die beste Expo aller Zeiten ausrichten würde.Das Versprechen gab das Staatsoberhaupt am Dienstag während der abschließenden Präsentation bei der 172. BIE-Generalversammlung.In der fünfminütigen auf Englisch gehaltenen Rede sagte Yoon, dass die Weltexpo in Busan eine Lösungsplattform für komplexe und drängende Herausforderungen für die Menschheit sein würde. Auch würde eine Expo in Busan neue Geschäftsmöglichkeiten für die Teilnehmerländer schaffen.Südkorea sei ein qualifizierter Kandidat, sagte Yoon, und verwies auf die Erfahrung mit der Ausrichtung internationaler Großveranstaltungen wie die Expo 1993 in Daejeon, die Expo 2012 in Yeosu, die Fußball-WM 2002 und die Olympischen Winterspiele 2018.Busan würde daher die beste Weltexpo aller Zeiten auf die Beine stellen, "Busan sei bereit", so Yoon weiter.Auch der für den Welthit "Gangnam Style" bekannte Sänger Psy und der Architekt des Expo-Geländes Chin Yang-kyo sprachen vor den Vertretern der Mitgliedsländer. Karina von der K-Pop-Gruppe aespa und die weltbekannte Sopranistin Jo Sumi wandten sich mit Videobotschaften an das Publikum.Das BIE wird im November entscheiden, wer die Expo 2030 ausrichtet. Auch Riad, Rom und Odessa bewarben sich.