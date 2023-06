Präsident Yoon und französischer Amtskollege Macron führen Gipfelgespräch im Élysée-Palast

Photo : YONHAP News

Südkorea und Frankreich wollen eine mehrschichtige und bedeutende Erweiterung ihrer bilateralen Zusammenarbeit anstreben.Darauf hätten sich Präsident Yoon Suk Yeol und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron am Dienstag bei einem Treffen im Élysée-Palast in Paris geeinigt, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.Der erste stellvertretende Sicherheitsberater Kim Tae-hyo sagte bei einer Pressekonferenz in Paris im Anschluss an das Treffen, dass außerdem die Vertiefung der substanziellen Zusammenarbeit in Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit und bei strategischen Industrien der Zukunft vereinbart worden sei.Auch hätten sie Nordkoreas jüngste Provokationen als Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats kritisiert. Sie hätten sich daher auf eine entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf illegale Handlungen Nordkoreas verständigt.Zudem hätten sich Yoon und Macron geeinigt, dass beide Regierungen für eine Reaktion auf Nordkoreas illegale Aktivitäten im Cyberraum eng zusammenarbeiten sollten.Nach weiteren Angaben des Sicherheitsberaters habe Yoon darum gebeten, sicherzustellen, dass südkoreanische Unternehmen in der EU nicht diskriminiert werden.Darüber hinaus hätten sie sich darauf verständigt, die Kooperation in den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt und Verteidigung zu verstärken.