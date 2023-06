Ausfuhren vom 1. bis 20. Juni um 5,3 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sich in den ersten 20 Tagen dieses Monats eines Exportzuwachses erfreut.Laut Daten des Statistikamtes belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 20. Juni nach vorläufigen Schätzungen auf 32,895 Milliarden Dollar. Das sind 5,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Ausfuhren des Landes waren bis Mai acht Monate in Folge gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, bevor sie im Juni wieder zulegten.Die Einfuhren in den ersten 20 Tagen des Monats schrumpften um 11,2 Prozent auf 34,502 Milliarden Dollar.Infolge der stabilisierten globalen Energie- und Rohstoffpreise gingen die Importe von Erdöl (minus 34 Prozent) und Gas (minus 8,8 Prozent) stark zurück.In der Handelsbilanz wurde im bisherigen Jahresverlauf ein Defizit von 29 Milliarden Dollar verbucht.