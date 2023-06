Südkoreas Fußballnationalmannschaft spielt 1:1-Unentschieden gegen El Salvador

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat am Dienstag in einem Freundschaftsspiel gegen El Salvador 1:1-Unentschieden gespielt.Damit blieb die Mannschaft auch im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann sieglos.In Daejeon war die Mannschaft vier Minuten nach der Pause durch den eingewechselten Hang Ui-jo in Führung gegangen. Alex Roldan traf jedoch in der 87. Minute zum Ausgleich für die Gäste.Gegen Kolumbien hatte Südkorea im März 2:2 gespielt und gegen Uruguay mit 1:2 verloren. Am vergangenen Freitag ging ein Freundschaftsspiel gegen Peru mit 0:1 verloren.