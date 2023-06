Ballerina Kang Mi-sun gewinnt Ballett-Preis Benois de la Danse

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Ballerina Kang Mi-sun ist beim Prix Benois de la Danse, den Academy Awards der Ballettwelt, als beste Tänzerin ausgezeichnet worden.Das Organisationskomitee des Preises kürte bei der Preisverleihung am Dienstag (Ortszeit) im Bolschoi-Theater in Moskau Kang, Primaballerina der Ballettkompanie Universal Ballet, und Qiu Yunting vom Nationalen Ballett von China gemeinsam zu den Gewinnerinnen des Preises für die beste Tänzerin.Der Prix Benois de la Danse wurde im Jahr 1991 in Gedenken an den Ballettreformer Jean-Georges Noverre (1727-1810) von der Zentrale der International Dance Association in Russland ins Leben gerufen und wird seit 1992 vergeben.Kang ist die fünfte Preisträgerin aus Südkorea.