Flugbetrieb am Flughafen Incheon normalisiert sich voraussichtlich im Winter auf Vor-Corona-Niveau

Photo : YONHAP News

Das Sitzplatzangebot am Internationalen Flughafen Incheon wird sich voraussichtlich im kommenden Winter vollständig auf das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie normalisieren.Der Betreiber des größten Flughafens Südkoreas teilte mit, dass die Zahl der Flüge der Airlines in der diesjährigen Wintersaison ein Rekordhoch von etwa 193.000 erreichen werde.Das ist das Ergebnis der Konsultationen über die Flugpläne für die Wintersaison 2023 auf der Slot-Konferenz der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung (IATA) in der vergangenen Woche in Irland.Nach dem Diskussionsergebnis wird es am Flughafen Incheon im diesjährigen Winter verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 85 Prozent mehr Flüge geben. Damit wird voraussichtlich der höchste Stand seit der Flughafeneröffnung erreicht.