Südkorea wirbt bei Präsentation vor Weltausstellungsbüro für Expo in Busan

Photo : YONHAP News

Bei der Generalversammlung des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) in Paris haben sich Kandidatenstädte für die Expo 2030 präsentiert.Als Südkorea an der Reihe war, trat Südkoreas Sänger Psy als erster Redner auf. Er verwies auf die koreanische Welle, Hallyu, darunter K-Pop, die Fernsehserie „Squid Game“ und den Film „Parasite“, und betonte, dass die Kultur bei einer Expo in Busan im Mittelpunkt stehen würde.Karina von der K-Pop-Band aespa und die weltberühmte Sopranistin Jo Sumi brachten mit Videobotschaften den Wunsch zum Ausdruck, dass Busan die Weltausstellung ausrichten wird.Präsident Yoon Suk Yeol trat als Letzter auf und sagte, dass die Expo in Busan als eine Blaupause für die Bewältigung globaler Krisen wie Klima- und Gesundheitskrisen dienen werde.Er versprach, dass Südkorea, das sich mithilfe der internationalen Gemeinschaft zu einer starken Wirtschaftsnation entwickelt habe, nun die Weltgemeinschaft dafür belohnen wolle.Durch die Busan Initiative werde Korea seine Entwicklungserfahrungen mit der internationalen Gemeinschaft teilen und bei der Bewältigung der Herausforderungen für die Menschheit führend sein, sagte er.Yoon verwies auf die Erfahrung des Landes mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele, der Fußballweltmeisterschaft und von zwei Expos, um zu betonen, dass Südkorea ein gut vorbereiteter Kandidat ist.„Busan ist bereit. Wir sind vereint. Lasst uns unsere Welt verändern und in eine bessere Zukunft der Welt fahren. Wir sehen uns 2030 in Busan.“, sagte Yoon.Bei den Präsentationen am Dienstag (Ortszeit) traten neben Südkorea auch Saudi-Arabien und Italien auf.Das Gastgeberland der Expo 2030 wird bei der nächsten BIE-Generalversammlung Ende November durch eine Abstimmung der Mitgliedsländer festgelegt.