Nobelpreisträger werden im September in Südkorea über Bildung im KI-Zeitalter diskutieren

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Nobelpreisträgern wird im September Südkorea zur Diskussion darüber besuchen, wie sich die Bildung und das Lernen im Zeitalter von künstlicher Intelligenz (KI) verändern sollten.Die Koreanische Akademie für Wissenschaft und Technologie (KAST) gab heute bekannt, gemeinsam mit Nobel Prize Outreach, einem Organ unter der Nobelstiftung in Schweden, am 24. September in Seoul den „Nobel Prize Dialogue Seoul 2023“ zu veranstalten.Der Nobel Prize Dialogue ist eine Veranstaltung, bei der Nobelpreisträger und Wissenschaftler sowie weitere Vertreter mit der Öffentlichkeit über globale Angelegenheiten mit Auswirkungen auf die Menschheit sprechen und diskutieren. Es wird der zweite Nobel Prize Dialog in Südkorea sein, der erste hatte 2017 stattgefunden.Die Veranstaltung im September wird zum Thema „Zukunft des Lernens: Wissenschaft und Technologie erforschen“ stattfinden. Es ist geplant, dass 25 Gelehrte aus dem In- und Ausland, einschließlich vier Nobelpreisträgern, als Redner auftreten. Zu ihnen zählen Professor Michael Levitt an der Stanford Universität, Nobelpreisträger für Chemie von 2013, und Hartmut Michel, Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysik und Nobelpreisträger für Chemie von 1988.