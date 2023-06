Internationales Zeitung: Größte NATO-Luftübung auch im Hinblick auf chinesische und russische Aggressionen gegen Südkorea

Die derzeit laufende größte Luftwaffenübung der NATO in deren Geschichte zielt laut einer Analyse darauf ab, chinesische und russische Aggressionen nicht nur in Europa, sondern auch in der hiesigen Region, einschließlich der koreanischen Halbinsel, zu verhindern.



Die US-Tageszeitung „Wall Street Journal“ schrieb am Dienstag, dass die Kommandeure der daran teilnehmenden NATO-Verbündeten die von Deutschland angeführte Übung als Lehrstunde sähen, die wertvolle Lehren für die Abschreckung potenzieller russischer und chinesischer Aggressionen gebe.



Die NATO-Streitkräfte halten vom 12. bis 23. Juni „Air Defender 23“, die bisher größte Luftverteidigungsübung seit deren Gründung, ab. Daran nehmen 25 Nationen teil, 10.000 Nato-Soldaten und 250 Kampfjets, Flugzeuge und Hubschrauber, inklusive 100 US-Kampfjets, wurden mobilisiert.