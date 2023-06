Anteil koreanischer Firmen am Wert der Unicorns weltweit geschrumpft

Photo : YONHAP News

Der Anteil der südkoreanischen Einhörner am Gesamtwert der Unicorn-Unternehmen in der Welt ist in den letzten vier Jahren gesunken.Als Unicorn gilt ein nicht notiertes Startup-Unternehmen mit einem Wert von mindestens einer Milliarde Dollar.Der koreanische Unternehmerverband FKI gab am Mittwoch anhand einer Analyse von Daten des US-amerikanischen Analyse- und Marktforschungsunternehmens CB Insights bekannt, dass der Wert der weltweiten Unicorns im Zeitraum von Ende 2019 bis Mai 2023 um 183,9 Prozent auf 3,845 Billionen Dollar gestiegen sei.Der Wert der südkoreanischen Einhörner legte in dem Zeitraum lediglich um zwölf Prozent auf 32,5 Milliarden Dollar zu.Als dessen Folge schrumpfte ihr Anteil am Wert aller Unicorns der Welt von 2,1 Prozent im Jahr 2019 um 1,3 Prozentpunkte auf 0,8 Prozent im laufenden Jahr.Choo Kwang-ho, Leiter der Wirtschafts- und Industrieabteilung des FKI, verwies auf die Notwendigkeit, Regulierungen zu verbessern und Start-ups bei deren Vorstoß in ausländische Märkte zu unterstützen.