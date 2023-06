YouTube startet in Südkorea seinen ersten offiziellen Shopping-Kanal

Photo : YONHAP News

YouTube wird am 30. Juni auf seiner koreanischsprachigen Version einen Einkaufskanal starten.Südkorea ist das erste Land, in dem YouTube offiziell einen Shopping-Kanal betreiben wird.Nach Angaben von YouTube am Mittwoch werden etwa 30 Marken, darunter Samsung Electronics, LG Electronics, Baskin-Robbins und Puma, auf dem Kanal Live-Commerce anbieten.Der Kanal ist eigentlich als ein 90-Tage-Projekt geplant, könnte jedoch für eine längere Zeit in Betrieb sein.Der Einkaufskanal von YouTube wird von einer Firma in Südkorea betrieben.