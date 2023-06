Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch 0,86 Prozent auf 2.582,63 Zähler verloren.Da Impulse für einen Anstieg in den führenden Volkswirtschaften nur begrenzt vorhanden seien, gebe es an den Märkten eine Verschnaufpause, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.US-Notenbankchef Jerome Powell werde voraussichtlich vor dem Kongress eine straffere Geldpolitik andeuten, dies werde voraussichtlich die Stimmung an den Märkten weiter drücken, hieß es weiter.